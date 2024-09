Assunzioni al Sud, cosa sapere su bonus Zes e decontribuzione: guida

Introduzione

Il governo Meloni vuole puntare sulle assunzioni nelle Regioni meridionali. Per farlo, ha messo in campo due misure: la prima è il bonus Zes, la seconda è la Decontribuzione Sud.

Il primo incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra l'1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 nella Zes (Zona economica speciale, formata da otto Regioni). Per ogni assunto c'è l'esonero per un massimo di 24 mesi (cioè due anni) del 100% dal versamento dei contributi previdenziali (ma ci sono dei requisiti specifici).



Il secondo incentivo è un esonero della contribuzione fino al 30% destinato alle aziende operanti al Sud, al fine di ridurre i costi del lavoro e migliorare la competitività favorendo la crescita economica del territorio. La domanda va inviata all'Inps entro 30 giorni dalla data di assunzione del lavoratore. Non è ancora certo se la misura sarà prorogata nel 2025.