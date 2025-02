Lavoro, Sud in ripresa. Ma mancano molti profili

Introduzione

Il Sud Italia sta affrontando difficoltà strutturali accumulate nei decenni, ma dà anche segnali di ripresa, come dimostra un’analisi di Openjobmetis, agenzia per il lavoro tra i principali player del mercato, che da oltre 20 anni forma migliaia di nuovi lavoratori.

Ma quali sono i settori trainanti nelle varie regioni? E dove si cercano più lavoratori? L’Abruzzo è la regione del Sud con il maggior numero di posizioni aperte. In Calabria è fortissima la richiesta per il settore del turismo, mentre in Puglia è l'edilizia a fare da traino.

A livello generale, i recenti risultati del rapporto annuale Inapp certificano che, nel 2024, al Sud si è registrato un +1,043 milioni di persone al lavoro rispetto a dicembre 2019, ovvero rispetto al pre-Covid, e l'aumento degli occupati nelle regioni del Mezzogiorno (+4,2%) è risultato superiore a quello delle regioni del Nord (+1,8%)