Marche, Meloni: “Regione fondamentale per il Made in Italy”

"Le marche sono un territorio molto importante e c'è l'impegno corale del governo per lo sviluppo di questa regione, per valorizzare i suoi punti forza. È una regione strategica per l'Italia, territorio molto dinamico con molte pmi. Senza le Marche il Made in Italy in Italia e nel mondo non sarebbe quello che conosciamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Ancona, alla presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche.