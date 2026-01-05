Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elon Musk a cena con Trump e Melania a Mar-a-Lago: "Sarà un magnifico 2026"

Mondo
@elonmusk via X

Il patron di Tesla, dopo i dissidi che lo avevano allontanato dal presidente statunitense, ha pubblicato sul suo account X una foto che ritrae i due e la first lady a cena insieme. Come riporta Fox News, la cena si è svolta nel resort di Trump in Florida

ascolta articolo

Un segnale di disgelo tra Elon Musk e Donald Trump. Il patron di Tesla e il presidente statunitense sono stati a cena insieme, in compagnia anche della first lady Melania, lo scorso sabato 3 gennaio nel resort di Trump a Mar-a-Lago, in Florida. È stato lo stesso Elon Musk a condividere sul suo account X una fotografia che ritrae i tre insieme al tavolo: "Sono stato con il presidente e la First Lady per una cena deliziosa" ha scritto Musk nel post, aggiungendo: "Sarà un magnifico 2026".

Disgelo in corso

I dettagli sulla cena sono stati resi noti da Fox News: a Mar-a-Lago, secondo l’emittente, potrebbero aver avuto luogo i primi momenti di riavvicinamento tra Musk e Trump dopo la crisi dello scorso giugno innescata dal rifiuto di Musk della 'Big Beautiful Bill', la legge di bilancio Usa. I dissidi avevano portato anche il magnate ad abbandonare il ruolo di Doge, il dipartimento per l'amministrazione pubblica che aveva contribuito a creare dopo l’elezione di Trump.

Vedi anche

Musk e Trump, Trump e Musk: amore e odio in 10 foto simbolo

FOTOGALLERY

©Getty

donald trump, elon musk e due grafiche di numeri
1/10
Mondo

Usa, quanto costa il "divorzio" tra Donald Trump e Elon Musk? I DATI

Scontro aperto, a colpi di post social, tra il presidente Usa e il patron di Space X dopo l'addio di quest'ultimo alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa. Musk rivendica il peso dei suoi finanziamenti per la campagna elettorale repubblicana mentre il tycoon gli dà del 'matto'. Sullo sfondo restano i timori sui danni che la spaccatura potrebbe arrecare a settori strategici, dalla difesa al programma spaziale. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda il 6 giugno

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Venezuela, Maduro oggi in aula. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme"

live Mondo

Trump avverte: "Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia,...

Crans-Montana, identificate le vittime italiane: salme in arrivo. LIVE

live Mondo

Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporta oggi in Italia le...

Media, c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran. LIVE

live Mondo

Il presidente Usa e il primo ministro israeliano avrebbero raggiunto un accordo per colpire...

Missili sull'Ucraina, 2 morti nella regione di Kiev. LIVE

live Mondo

Nella notte allarme missilistico su tutta l'Ucraina, con 2 morti nella regione di Kiev. Medvedev...

Usa, media: "Finestre rotte a casa di Vance a Cincinnati, un fermo"

Mondo

La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del...

Mondo: I più letti