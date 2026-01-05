Il patron di Tesla, dopo i dissidi che lo avevano allontanato dal presidente statunitense, ha pubblicato sul suo account X una foto che ritrae i due e la first lady a cena insieme. Come riporta Fox News, la cena si è svolta nel resort di Trump in Florida
Un segnale di disgelo tra Elon Musk e Donald Trump. Il patron di Tesla e il presidente statunitense sono stati a cena insieme, in compagnia anche della first lady Melania, lo scorso sabato 3 gennaio nel resort di Trump a Mar-a-Lago, in Florida. È stato lo stesso Elon Musk a condividere sul suo account X una fotografia che ritrae i tre insieme al tavolo: "Sono stato con il presidente e la First Lady per una cena deliziosa" ha scritto Musk nel post, aggiungendo: "Sarà un magnifico 2026".
Disgelo in corso
I dettagli sulla cena sono stati resi noti da Fox News: a Mar-a-Lago, secondo l’emittente, potrebbero aver avuto luogo i primi momenti di riavvicinamento tra Musk e Trump dopo la crisi dello scorso giugno innescata dal rifiuto di Musk della 'Big Beautiful Bill', la legge di bilancio Usa. I dissidi avevano portato anche il magnate ad abbandonare il ruolo di Doge, il dipartimento per l'amministrazione pubblica che aveva contribuito a creare dopo l’elezione di Trump.
