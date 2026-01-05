Il patron di Tesla, dopo i dissidi che lo avevano allontanato dal presidente statunitense, ha pubblicato sul suo account X una foto che ritrae i due e la first lady a cena insieme. Come riporta Fox News, la cena si è svolta nel resort di Trump in Florida

Un segnale di disgelo tra Elon Musk e Donald Trump. Il patron di Tesla e il presidente statunitense sono stati a cena insieme, in compagnia anche della first lady Melania, lo scorso sabato 3 gennaio nel resort di Trump a Mar-a-Lago, in Florida. È stato lo stesso Elon Musk a condividere sul suo account X una fotografia che ritrae i tre insieme al tavolo: "Sono stato con il presidente e la First Lady per una cena deliziosa" ha scritto Musk nel post, aggiungendo: "Sarà un magnifico 2026".