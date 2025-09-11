Chi è Larry Ellison, l’imprenditore più ricco di Musk per un giorno

Per anni la scena è stata dominata da Elon Musk e Jeff Bezos. Ieri, però, c’è stato un inatteso cambio al vertice nella classifica dei più ricchi al mondo: Larry Ellison, fondatore di Oracle e figura di spicco della Silicon Valley, ha superato Musk, conquistando per un giorno il primo gradino del podio. A 81 anni, grazie al boom dell’Intelligenza artificiale e al forte balzo in borsa della sua azienda, il suo patrimonio è salito a 393 miliardi di dollari. Ecco chi è Ellison e come ha raggiunto questo traguardo.

L’ascesa grazie al boom dell’Intelligenza artificiale



Il sorpasso su Musk è arrivato il 10 settembre, quando le azioni di Oracle hanno registrato un forte rialzo che ha fatto salire il patrimonio di Ellison a 393 miliardi di dollari, superando i 384 miliardi del ceo di Tesla. A spingere l’impennata è stato l’annuncio della ceo Safra Catz, che ha comunicato la firma di quattro contratti multimiliardari nel trimestre, tra cui un accordo con OpenAI per fornire 4,5 gigawatt di elettricità destinati ad alimentare i suoi sistemi di Intelligenza artificiale. Un risultato che pesa anche su Musk: aveva cofondato OpenAI nel 2015, aveva cercato invano di acquistarla lo scorso febbraio e da anni è in rotta con l’attuale numero uno Sam Altman. Soprannominato il “cattivo ragazzo del tech” per la sua arroganza e la sua mancanza di scrupoli, secondo il Bloomberg Billionaire Index il balzo della ricchezza di Ellison è il "più grande incremento giornaliero mai registrato". Ma, come riporta il Guardian, alla chiusura dei mercati di mercoledì, Musk era già tornato al primo posto della classifica.



Il “bad boy” del tech



Da anni “buon amico” di Musk, di cui è anche uno dei principali investitori in Tesla, Ellison ha alle spalle sei matrimoni e due figli. Nato a New York, a 12 anni scoprì di essere stato adottato dagli zii della madre e non conobbe mai il padre. Si laureò a Chicago nel 1966 e, undici anni dopo, insieme a Ed Oates fondò la Software Development Laboratories. La nuova società ottenne subito un incarico dalla Cia: sviluppare un programma di database con nome in codice “Oracle”. Nello stesso anno cambiò il nome all’azienda e ne divenne ceo. Negli anni Oracle è riuscita a cavalcare il boom tecnologico che ha portato Nvidia a diventare la società che vale di più al mondo, oltre i 4.000 miliardi di dollari.