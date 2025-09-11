Chi è Larry Ellison, l’imprenditore più ricco di Musk per un giorno

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chi è Larry Ellison, l’imprenditore che per un giorno è diventato più ricco di Musk

Mondo
©Getty

Larry Ellison, fondatore di Oracle, ha superato per un giorno Elon Musk diventando l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 393 miliardi di dollari. L’impennata è arrivata il 10 settembre dopo il rialzo delle azioni Oracle e la firma di contratti multimiliardari, tra cui un accordo con OpenAI

ascolta articolo

Per anni la scena è stata dominata da Elon Musk e Jeff Bezos. Ieri, però, c’è stato un inatteso cambio al vertice nella classifica dei più ricchi al mondo: Larry Ellison, fondatore di Oracle e figura di spicco della Silicon Valley, ha superato Musk, conquistando per un giorno il primo gradino del podio. A 81 anni, grazie al boom dell’Intelligenza artificiale e al forte balzo in borsa della sua azienda, il suo patrimonio è salito a 393 miliardi di dollari. Ecco chi è Ellison e come ha raggiunto questo traguardo.

L’ascesa grazie al boom dell’Intelligenza artificiale

 

Il sorpasso su Musk è arrivato il 10 settembre, quando le azioni di Oracle hanno registrato un forte rialzo che ha fatto salire il patrimonio di Ellison a 393 miliardi di dollari, superando i 384 miliardi del ceo di Tesla. A spingere l’impennata è stato l’annuncio della ceo Safra Catz, che ha comunicato la firma di quattro contratti multimiliardari nel trimestre, tra cui un accordo con OpenAI per fornire 4,5 gigawatt di elettricità destinati ad alimentare i suoi sistemi di Intelligenza artificiale. Un risultato che pesa anche su Musk: aveva cofondato OpenAI nel 2015, aveva cercato invano di acquistarla lo scorso febbraio e da anni è in rotta con l’attuale numero uno Sam Altman. Soprannominato il “cattivo ragazzo del tech” per la sua arroganza e la sua mancanza di scrupoli, secondo il Bloomberg Billionaire Index il balzo della ricchezza di Ellison è il "più grande incremento giornaliero mai registrato". Ma, come riporta il Guardian, alla chiusura dei mercati di mercoledì, Musk era già tornato al primo posto della classifica. 

 

Il “bad boy” del tech 

 

Da anni “buon amico” di Musk, di cui è anche uno dei principali investitori in Tesla, Ellison ha alle spalle sei matrimoni e due figli. Nato a New York, a 12 anni scoprì di essere stato adottato dagli zii della madre e non conobbe mai il padre. Si laureò a Chicago nel 1966 e, undici anni dopo, insieme a Ed Oates fondò la Software Development Laboratories. La nuova società ottenne subito un incarico dalla Cia: sviluppare un programma di database con nome in codice “Oracle”. Nello stesso anno cambiò il nome all’azienda e ne divenne ceo. Negli anni Oracle è riuscita a cavalcare il boom tecnologico che ha portato Nvidia a diventare la società che vale di più al mondo, oltre i 4.000 miliardi di dollari.

Leggi anche

Usa, la classifica dei 400 uomini più ricchi per Forbes: Musk in testa
FOTOGALLERY

©Getty

1/9
Mondo

Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca

Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington Avenue. Obiettivo: discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Grande assente della serata l'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, Elon Musk che si giustifica sui social: 'Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

11 settembre, le commemorazioni per le vittime degli attentati. FOTO

Mondo

Ventiquattro anni fa 19 terroristi di al-Qaida presero il comando di quattro aerei di linea in...

7 foto
epa12369186 A volunteer places flags by the names listed on the South Tower Pool during the 24th anniversary 9/11 Commemoration Ceremony at the 9/11 Memorial in New York, New York, USA, 11 September 2025. EPA/SARAH YENESEL

Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza per Gaza da Siracusa

Mondo

La flotta raggiungerà quella già partita da Barcellona e dovrebbe arrivare alla Striscia...

epa12369459 The Global Sumud Flotilla (GSF) sets sail for Bizerte Port after announcing its departure from Sidi Bou Said, northern Tunisia, 11 September 2025. The Gaza-bound GSF flotilla is an international maritime initiative that began sailing in August 2025, aiming to break the Israeli blockade and deliver vital aid to the Gaza Strip. EPA/MOHAMED MESSARA

Parlamento Ue chiede ai Paesi membri il riconoscimento della Palestina

live Mondo

Approvata una risoluzione comune dal Parlamento europeo chiamata "Gaza al limite: l'azione...

Polonia limita traffico aereo dopo l'intrusione dei droni russi. LIVE

live Mondo

La restrizione resterà in vigore fino ai primi di dicembre ed è stata adottata “per garantire la...

Chi è Larry Ellison, l’imprenditore più ricco di Musk per un giorno

Mondo

Larry Ellison, fondatore di Oracle, ha superato per un giorno Elon Musk diventando l’uomo più...

Mondo: I più letti