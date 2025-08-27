FT: " Il nuovo status symbol dei miliardari è fare tanti figli"

Introduzione

Per sfoggiare il proprio benessere economico, fino a qualche anno fa, si compravano borse di lusso, auto sportive o orologi appariscenti e costosi. I tempi sono però cambiati e con l'aumento vertiginoso del costo della vita e la progressiva riduzione delle dimensioni delle famiglie, avere molti figli è diventato il nuovo simbolo di uno status sociale esclusivo. Almeno questo è quanto sostiene il Financial Times. Secondo Eliza Filby, autrice di Inheritocracy, è ora di parlare della banca di mamma e papà, "per la maggior parte dei genitori che lavorano, e in particolare per quelli che vivono in città, anche avere un solo figlio in condizioni di benessere è un calcolo economico importante che richiede una notevole stabilità finanziaria”