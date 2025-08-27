FT: " Il nuovo status symbol dei miliardari è fare tanti figli"

FT: "Fare tanti figli e avere famiglie numerose è il nuovo status symbol dei miliardari"Economia
Introduzione
Per sfoggiare il proprio benessere economico, fino a qualche anno fa, si compravano borse di lusso, auto sportive o orologi appariscenti e costosi. I tempi sono però cambiati e con l'aumento vertiginoso del costo della vita e la progressiva riduzione delle dimensioni delle famiglie, avere molti figli è diventato il nuovo simbolo di uno status sociale esclusivo. Almeno questo è quanto sostiene il Financial Times. Secondo Eliza Filby, autrice di Inheritocracy, è ora di parlare della banca di mamma e papà, "per la maggior parte dei genitori che lavorano, e in particolare per quelli che vivono in città, anche avere un solo figlio in condizioni di benessere è un calcolo economico importante che richiede una notevole stabilità finanziaria”
Quello che devi sapere
Il peso economico dei figli
Il Financial Times sottolinea come, se in passato avere una prole numerosa faceva entrare soldi in famiglia perché significava avere più componenti lavoratori, oggi mantenere i figli non è una fonte di flusso di cassa positivo per le famiglie ma piuttosto un peso economico. Inoltre non si sostengono più economicamente solo fino ai 18 anni (o anche meno in caso di matrimonio o di inizio del lavoro prima della maggiore età). Secondo Filby, “per le famiglie che se lo possono permettere, spesso si arriva più vicino ai 30 anni”
Fare figli è da super ricchi
La sensazione, afferma l'autrice, è che “un figlio sia sempre più la norma per le famiglie con doppio reddito. Due è un po' troppo, e tre o più non è solo un'anomalia: bisogna essere super ricchi”. Secondo uno studio condotto da Forbes su oltre 700 miliardari americani, almeno 22 di loro hanno sette o più figli, tra cui, forse il più famoso è Elon Musk
Il caso Elon Musk
Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo (anche se si contende il primo posto in classifica con altri due o tre magnati come Jeff Bezos) ed è diventato il simbolo della procreazione miliardaria. Il patron di Tesla ha 14 figli ed è un sostenitore dichiarato del pronatalismo, che considera fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità in un contesto di calo dei tassi di natalità. Inoltre sosterrebbe di voler continuare a procreare per dare al mondo umani super intelligenti (come lui riterrebbe di essere).
I dati sul tasso di natalità
Il Financial Times ricorda che i dati ufficiali sul tasso di natalità, in molti Paesi hanno raggiunto i minimi storici: nel Regno Unito, l'ufficio nazionale di Statistica afferma che il tasso di fertilità è di 1,44 figli per donna, mentre negli Stati Uniti tale cifra è pari a 1,6. In alcuni paesi asiatici come il Giappone e la Corea del Sud, i tassi sono rispettivamente di 1,2 e 0,75
La famiglie numerose super ricche
Sempre Ft sottolinea che mentre il figlio unico sta diventando sempre più popolare come pilastro della moderna cultura genitoriale della classe media, all’opposto si ammirano personaggi estremamente ricchi le cui famiglie sembrano non smettere mai di crescere. Le famiglie numerose, spiega Ft, sono sempre più visibili tra l'1% più ricco della popolazione, specialmente in alcune delle enclavi più ricche e competitive del mondo, come New York City
Anche la moda si adegua
In questo contesto, una serie di marchi di alta moda e lifestyle di lusso hanno fatto proprio il concetto di genitorialità con risorse quasi illimitate, incorporandolo nella propria offerta di prodotti e nelle proprie strategie di marketing. Le collezioni di abiti firmati per bambini e le scarpe alte da 600 dollari consentono a un esercito di ragazzi di vestirsi come i propri genitori e come i propri coetanei
Le strategie di marketing dei brand di lusso
Alcuni marchi di lusso hanno da tempo posto al centro delle loro campagne pubblicitarie una visione glamour della famiglia, mentre nuove iniziative dialtre sigle strizzano l'occhio all'idea della genitorialità moderna come performance culturale stilizzata che, secondo il brand strategist Eugene Healey, segna una maturazione dei gusti e delle preferenze.
Come crescere figli ad alto budget
Per molte celebrità, è fondamentale crescere i figli mantenendo lo stile di vita che si aveva prima di diventare genitori. Questo significa avere un esercito di personale di supporto per la cura dei bambini. Per esempio, rumors fanno sapere che Kim Kardashian abbia 10 tate che si alternano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i suoi quattro figli, mentre la famiglia Baldwin ne avrebbe due nel proprio staff
Quanto guadagnano le tate negli Usa
Negli Stati Uniti, posizioni nel settore dell'assistenza all'infanzia come la baby sitter personale possono facilmente raggiungere stipendi annuali superiori a 200.000 dollari, anche se uno stipendio più standard si avvicina agli 85.000 dollari. Anche se, qualsiasi tipo di assistenza retribuita rimane un lusso irraggiungibile per la maggior parte delle famiglie.
