Impariamo a stare nelle pause, per figli sani servono genitori felici

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronterà temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Oggi parliamo dell'agosto che viene prima del settembre dei nuovi inizi. E della necessità, per genitori e figli, di mandare in vacanza anche ogni idea e pensiero di ansia e preoccupazione, ove possibile. Di mettere, insomma, il piacere prima del dovere