Quanto contano i soldi per fare figli?

Secondo diversi studi, alla base della denatalità mondiale ci sarebbe il fatto che essere genitori ha un peso, soprattutto economico, sempre più elevato. Ma esistono anche ragioni culturali: i giovani fanno meno figli per ansia e mancanza di prospettive. Con solo 370mila nati nel 2023, l’Istat certifica in Italia un calo continuo che mette a rischio il rapporto tra lavoratori e pensionati. E le politiche di incentivo non sembrano bastare