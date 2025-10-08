Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

L'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ha superato il miliardo di dollari grazie ai contratti Armani e Nike, al suo brand CR7 e a investimenti finanziari. A fare la differenza sono stati in particolare i contratti sottoscritti con l'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore ad entrare nel club dei miliardari. Come riferisce Bloomberg, il patrimonio dell'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus, ammonta a 1,4 miliardi di dollari: circa 1,2 miliardi di euro. Il campione portoghese ha superato il miliardo grazie ai ricchi contratti Armani e Nike, al suo brand CR7 e a investimenti finanziari. A fare la differenza per raggiungere il traguardo del miliardo sono stati anche i contratti sottoscritti con l'Al-Nassr. Il suo trasferimento al club saudita nel gennaio 2023 ha fruttato a Ronaldo circa 200 miliardi di dollari. Lo scorso giugno, il giocatore di Funchal ha poi firmato un prolungamento del contratto, dal valore di oltre 400 milioni di dollari.

Ronaldo: “Mi dicono di smettere, ma amo il calcio e continuerò”

"La mia famiglia mi dice di smettere, ma io continuo a fare cose buone per il mio club e per la nazionale, conservo la stessa passione di un tempo”, ha dichiarato Ronaldo, insignitop del trofeo Prestige per la lunga carriera con la maglia della nazionale. “So che non avrò ancora molti anni per giocare e quelli che restano voglio godermeli al massimo", ha aggiunto sottolineando che "sono in nazionale da 22 anni”. “Credo che questo parli da solo, la passione che ho per indossare la maglia, per vincere trofei, per giocare per il mio Paese”, ha proseguito il calciatore rimarcando che “se potessi, giocherei a calcio solo per la nazionale, non giocherei per nessun altro club, perché è l'apice e il culmine della carriera di un calciatore".