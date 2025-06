Ronaldo rinnova con l'Al Nassr, il nuovo contratto e quanto guadagna

Cristiano Ronaldo ha firmato un grosso rinnovo fino al 2027 con l’Al Nassr: 178 milioni di sterline (circa 200 milioni di euro) più 30 milioni di bonus alla firma. “Solo chi non ha mai giocato qua o chi non capisce niente di calcio dice che il campionato saudita non è tra i primi cinque al mondo. Credo fortemente nel progetto, è per questo che sono rimasto qui”, queste le parole di CR7 dopo la firma.

Tutti i benefit del nuovo contratto

Oltre alla cifra faraonica il club garantirà numerosi benefit al portoghese: tre autisti, quattro governanti, due cuochi, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza. Mentre per quanto riguarda i bonus sportivi Ronaldo guadagnerà 93.000 euro per ogni gol, 46.000 per ogni assist, 10 milioni in caso di vittoria del campionato, 5 se riuscirà a conquistare la Scarpa d’oro e 8 se l’Al Nassr dovesse trionfare nella Champions asiatica. Infine, grazie a varie sponsorizzazioni con aziende arabe il portoghese si porterà a casa altri 70 milioni. E in caso il giocatore avesse bisogno di spostarsi rapidamente potrà utilizzare un jet privato con un tetto di 5 milioni di spesa, ovviamente coperti dall’Al Nassr.