Calciomercato, al via sessione estiva per acquisti e cessioni: le date

L'apertura ufficiale delle trattative sarà martedì 1 luglio, dopo la sessione extra concessa a inizio giugno per favorire le squadre partecipanti al Mondiale per club. Stop alle trattative l'1 settembre alle 20

Quali saranno le date del calciomercato per la stagione 2025-26? La Figc ha già esaudito la richiesta della Fifa di creare una nuova finestra di trasferimenti a inizio giugno, così da aiutare le società partecipanti al Mondiale per club ma non solo, visto che la sessione straordinaria ha riguardato tutte le squadre di Serie A. La tradizionale sessione estiva prenderà, invece, il via, a partire da martedì 1 luglio e terminerà l'1 settembre, con chiusura alle ore 20.

Sessione invernale in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio

La sessione invernale sarà, invece, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, con chiusura sempre alle ore 20. Non c'è stato modo di anticipare la chiusura del mercato estivo a metà agosto, come Italia, Francia e Inghilterra avevano auspicato: lo stop alle trattative si avrà, dunque, a tornei già ampiamente iniziati.