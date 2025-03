Ue, Von der Leyen: "Tempi turbolenti, ma l'Ue ha iniziato a correre"

Confenza stampa per i primi 100 giorni del secondo mandato della presidente della Comissione europea. "Abbiamo mantenuto la rotta: Prosperità, sicurezza e democrazia. Per la prima volta ci sarà un collegio dei commissari dedicato alla sicurezza, interna ed esterna"

"A tre mesi dall'inizio del mandato, la Commissione ha mantenuto la rotta e ha raggiunto i suoi obiettivi per l'Europa. Prosperità, sicurezza e democrazia. Nonostante i tempi turbolenti, abbiamo iniziato a correre". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa per i 100 giorni del suo secondo mandato. "Misure straordinarie sono necessarie, per gestire il futuro serve una mentalità preparata: ecco perché per la prima volta ci sarà un collegio dei commissari dedicato alla sicurezza, interna ed esterna, perché solo se abbiamo una chiara comprensione delle minacce, anche ibride, possiamo contribuire alla sicurezza", ha aggiunto.

L'annuncio del piano per il riarmo

La conferenza stampa è particolarmente attesa anche perché, pochi giorni fa, von der Leyen ha annuciato un piano da 800 miliardi per il riarmo europeo. "L'Europa è pronta ad assumersi le sue responsabilità per garantirsi resilienza e sicurezza. Siamo in un'era di riarmo e l'Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa", aveva detto la presidente della Commissione. Un programma che serve "sia per rispondere all'urgenza di agire a breve termine e per sostenere l'Ucraina, sia per affrontare l'esigenza a lungo termine di assumerci maggiori responsabilità per la nostra sicurezza europea", aveva aggiunto.

I cinque punti chiave

Come riferito da von der Leyen, il primo punto del piano di riarmo europeo consiste nel "consentire l'uso dei finanziamenti pubblici e della difesa a livello nazionale". Il secondo è un "nuovo strumento" che "fornirà 150 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri per investimenti nella difesa". Oltre alla clausola nazionale di salvaguardia del Patto di stabilità, il terzo punto annunciato dalla presidente è quello di "utilizzare il potere del bilancio dell'Ue" al fine di "indirizzare più fondi verso investimenti legati alla difesa". Gli ultimi due ambiti di azione del piano mirano a mobilitare il capitale privato, sia accelerando l'Unione del risparmio e degli investimenti sia attraverso la Banca europea per gli investimenti.