Giornata della celiachia, ne soffre l’1% della popolazione: i sintomi

In Italia, secondo le stime dell’Istituto superiore di sanità, ne soffrono intorno alle 600mila persone, ma sono solo 250mila i pazienti con diagnosi. Ecco come si manifesta la celiachia e come si diagnostica

Il 16 maggio si celebra la Giornata internazionale della celiachia , una malattia infiammatoria dell’intestino scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti, con una prevalenza che si aggira attorno all’1%. In Italia, secondo le stime dell’ Istituto superiore di sanità , ne soffrono intorno alle 600mila persone, ma sono solo 250mila i pazienti con diagnosi.

La settimana nazionale della celiachia



In occasione della Giornata mondiale, istituita dalle Associazioni europee per la celiachia nel 2002, in Italia dall’11 al 19 maggio, si celebra anche la Settimana nazionale della celiachia, quest’anno finalizzata a diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine sfatando falsi miti e fake news. Ma quali sono i sintomi della celiachia e come si diagnostica?



Cos’è la celiachia



Come spiegato dall’Istituto superiore di sanità, la celiachia si manifesta quando il sistema immunitario attacca per errore il tessuto sano della parete intestinale perché attivato dall’assunzione di glutine con la dieta. Sebbene al momento non si conoscano le cause di questa reazione auto-immune, sembra essere chiara la presenza di una predisposizione genetica. In particolare le persone con i geni DQ2 e/o DQ8 del sistema di istocompatibilità Human Leucocyte Antigens correrebbero un maggior rischio di svilupparla. Stando ai dati Iss, circa il 30-40% della popolazione mondiale presenta l’aplotipo DQ2, e il 3% di questi sviluppa, prima o poi, la celiachia clinica.