Diabete e celiachia, lo screening pediatrico è legge: ok del Senato

È arrivato il via libera definitivo, all'unanimità, dall'Aula del Senato al ddl per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (il range di età individuato va fino ai 17 anni).

Il programma di screening

Il disegno di legge demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, dispone l'istituzione di un Osservatorio nazionale e prevede lo svolgimento di campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione a opera del Ministero della Salute.

Mulè (FI): "Italia all'avanguardia"

Lo screening nazionale pediatrico riguarderà tutti i soggetti in età 0-17 anni. "È uno splendido esempio di buona politica. L'Italia, grazie a tutti i parlamentari che hanno deciso di sostenere la mia proposta di legge è oggi il primo Paese al mondo ad essersi dotata di uno strumento così innovativo per tutelare la salute, e in molti casi la vita, dei nostri figli", ha affermato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge. "Già dal prossimo anno si vedranno i frutti di questa legge salutata dalla comunità scientifica internazionale come una pietra miliare nella medicina di prevenzione. Sento di rivolgere un ringraziamento particolare al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per la sensibilità con la quale ha accompagnato la legge, approvata in appena 10 mesi dalla sua presentazione a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto da Camera e Senato", ha poi aggiunto, Mulè.