1/15 ©Ansa

Il rientro in classe di milioni di ragazzi in tutto il mondo, e non solo in Italia, fa discutere. Al vaglio di molti Paesi ci sono le misure anti-covid19 da adottare perché alunni e professori possano tornare a scuola in sicurezza. In alcuni casi, come quello della Germania, gli istituti hanno già riaperto, ma con conseguenze: un centinaio hanno dovuto richiudere, totalmente o in parte, e circa 350 insegnanti e 6mila alunni sono stati messi in quarantena. Ecco tutte le differenze e le tempistiche del ritorno tra i banchi, dall’Italia fino al Brasile

LA PANDEMIA NON SI ARRESTA: LE NUOVE RESTRIZIONI NEL MONDO