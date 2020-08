1/21 ©Getty

Se il primo Paese per numero di nuovi contagi da coronavirus in 24 ore è di nuovo l’India - secondo i dati dell’Oms aggiornati al 23 agosto - continua però a preoccupare l’ascesa dei casi registrati in un giorno in America Latina. Tra i primi 10 Paesi a livello mondiale, cinque sono in Sud America: Brasile, Perù, Colombia, Argentina e Messico. Gli Stati Uniti rimangono il primo Paese a livello globale per numero di malati totali e di vittime

