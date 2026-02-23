Sanremo 2026, i riti scaramantici prima del festival

Sul red carpet di @radioitalia abbiamo scoperto riti scaramantici e porta fortuna di alcuni dei cantanti in gara e delle Nuove Proposte di #Sanremo2026

Riti scaramantici e porta fortuna, alla vigilia della prima serata del 76esimo Festival di Sanremo, Big in gara e Nuove Proposte si preparano anche così a calcare il palco più importante della musica italiana. Abbiamo incontrato alcuni di loro alla festa organizzata da Radio Italia.

“Un rito particolare non ce l’ho - dice Ditonellapiaga - Ma ho una collanina portafortuna. Quando non posso indossarla per ragioni di outfit, me la scoccio da qualche parte. Stasera ce l’ho sulla coscia. Nella prima serata ce l’avrò sul fianco”. A scegliere un oggetto fortunato è anche Michele Bravi: “Io porto sempre appese al collo le fedi dei miei nonni”.

Qualcuno i gesti pre-palco li ha abbandonati: “Ne ero pieno ma non li faccio più perché mi generavano più ansia che altro” dice Ermal Meta. Come lui, rinunciano ai riti scaramantici. Samurai Jay cerca solo di “rimanere positivo”, Leo Gassman si scalda la voce, Angelica chiacchiera “un sacco” con tecnici e personale dietro le quinte, Nayt, Dargen D’Amico e Serena Brancale dicono di non credere nelle energie rituali. Mazzariello: rito scaramantico cercasi. “Me lo chiedono sempre quindi forse dovrei averne uno. Si accettano consigli”.

Maria Antonietta e Colombre: “Non c’è una cosa che ci accomuna. Ognuno si chiude in se stesso e gioca con la propria mente”.

A credere molto nella fortuna legata agli oggetti è Nicolò Filippucci che scarica la tensione pre-palco facendo dei saltelli “come quelli degli atleti” ma si fa rassicurare anche dal fatto di indossare sempre lo stesso paio di mutande che, ci tiene a precisare, “lavo sempre tra una cantata e un’altra”. Anche cibo e bevande possono fare da portafortuna. Enrico Nigiotti si dà la carica bevendo un po’ di gin, Renga mangia una caramellina.

LDA e Aka 7even dimostrano di essere un duo anche nella sorte. “Abbiamo praticamente lo stesso rito, io faccio tre segni della croce e poi bacio tutti i lati della mano con il microfono in mezzo” dice LDA. “Io tre segni della croce e quando ho la mia collana, che è una croce, bacio la croce”.

In vista delle serate sanremesi, le Bambole di Pezza usano il rito più universale di tutti ma reinterpretato. In cerchio, mani al centro, si urla: “Merda, merda, merda! Pezza, pezza, pezza!”.