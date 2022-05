L'ultimo ciclo di episodi con le avventure della famiglia Pearson, in onda negli Stati Uniti dallo scorso gennaio, è disponibile dal 2 maggio con un doppio episodio ogni lunedì Condividi

A un anno di distanza dalla messa in onda dei sedici episodi della quinta stagione, This is Us 6 arriva in tv anche per il pubblico italiano, in attesa delle puntate che sono state trasmesse negli States su NBC già dallo scorso gennaio. La stagione numero sei, con cui si conclude lo show creato da Dan Fogelman, sarà articolata in diciotto episodi e saranno trasmessi ogni lunedì, due ogni settimana, a partire dal 2 maggio in prima visione su Fox (canale 116 di Sky) e in streaming su NOW.



This is Us 6: di cosa parlerà approfondimento This is Us: svelato il destino di Kate Il viaggio di This is Us, coinvolgente dramma familiare iniziato nel 2016, sta per giungere all'epilogo anche per gli spettatori italiani, ansiosi di conoscere il finale delle avventure dei Pearson, le cui storie sono state raccontate mescolando diversi piani temporali. La sesta e ultima stagione dello show prodotto da 20th Tv, uno dei titoli di punta della statunitense NBC, mostrerà lo svolgimento dei nodi rimasti in sospeso con la quinta stagione, nonché la malattia di Rebecca, che comporta una perdita di memoria per il personaggio interpretato dall'attrice Mandy Moore, evento di cui sono stati mandati in onda diversi flash forward nel tempo. Altro tema della stagione sarà il matrimonio di Kevin (interpretato dall'attore Justin Hartley) e come si arriverà, attraverso altri salti temporali in avanti e all'indietro, alla riunione di famiglia in cui tutti i membri si ritroveranno intorno a Rebecca. Nel frattempo, al pubblico saranno mostrati altri avvenimenti del passato di Jack e Rebecca, dell'adolescenza di Kevin, l'ascesa della carriera politica di Randall, fino ad arrivare a una visione del futuro dei protagonisti col finale della serie che sarà trasmesso lunedì 27 giugno. Negli States l'ultimo episodio, dall'emblematico titolo Us, andrà in onda il prossimo 24 maggio.

Il successo dello show americano e l'adattamento italiano approfondimento Noi e This is us: differenze tra la serie italiana e quella americana Con l'attesa ultima stagione, termina l'avventura di This is Us, certamente uno dei maggiori successi degli ultimi anni del piccolo schermo negli Stati Uniti, apprezzatissimo anche all'estero, come dimostrano i numerosi adattamenti del titolo in altre parti del mondo nonché la vendita dei diritti di distribuzione. Plurinominato a tutte le maggiori competizioni di settore fin dal 2017, This is Us ha convinto pubblico e addetti ai lavori per le emozionanti interpretazioni del cast, nominato tra i migliori in una serie drammatica agli Screen Actors Guild Award sia nel 2018 che nel 2019. Lo show, che ha anche trionfato come miglior serie drammatica nel 2017 ai People's Choice Award, è stato inoltre sei volte nominato ai Golden Globe ma è la natura del plot, il racconto di una saga familiare articolato su più decenni, ad avere indotto vari network nel mondo alla produzione di adattamenti locali. In Italia, lo scorso aprile, si è conclusa la prima stagione di Noi, remake italiano con Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni dei genitori dello show originale, che ha fatto molto discutere i fan della versione a stelle e strisce che si sono scatenati con i paragoni tra i due prodotti a puntate. Lo show italiano è stato rinnovato per una seconda stagione, notizia confermata recentemente da Guanciale in un'intervista.