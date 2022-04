This is Us: svelato il destino di Kate

Nell’ultima puntata di This is Us 6, andata in onda negli Stati Uniti, è stato svelato il destino di Kate, interpretata da Chrissy Metz. La sesta stagione sarà l’ultima della serie tv drammatica Condividi

This is Us è una serie tv drammatica nata nel 2016 e trasmessa sempre dall’emittente statunitense NBC, mentre in Italia possiamo vederla su Fox. La storia si sviluppa su tre archi temporali, cioè presente, passato e futuro, che riguardano le vite dei personaggi presenti. Tra i protagonisti principali troviamo anche l’attrice Chrissy Metz, che sin dalla prima stagione interpreta Kate Pearson. A parte la quinta stagione composta da 16 episodi, la serie tv This is Us ha sempre portato sullo schermo 18 puntate, l’ultima delle quali svela il destino di Kate.

Cosa accade a Kate Pearson nella sesta stagione di This is Us approfondimento This is Us 6, il trailer dell'ultima stagione Nell’ultima puntata andata in onda negli Stati Uniti, abbiamo appurato che il matrimonio tra Kate e Toby è finito. L’episodio si apre con un flashforward (salto avanti nel tempo), in cui si vede Kate intenta a preparare il matrimonio con il nuovo fidanzato Philipp. Prima delle nozze, riceve la chiamata dell’ormai ex marito Toby che, a distanza di tempo, si assume le responsabilità della rottura e le chiede scusa. Infatti, la loro relazione è stata sempre costellata da alti e bassi, con tanto di terapia di coppia per 16 lunghi mesi, che però non ha risolto i loro problemi. Una volta ascoltata la telefonata di Toby, Kate scoppia a piangere, con la scena che poi cambia mostrando i primi appuntamenti con Philipp, che diventerà il suo nuovo compagno di vita.

Il cast di This is Us approfondimento Noi e This is us: differenze tra la serie italiana e quella americana Gli attori presenti sono veramente tanti perché, come affermato in precedenza, la storia segue tre linee temporali. Tra i più popolari, citiamo Milo Ventimiglia che interpreta Jack Pearson, Mandy Moore che ha il volto di Rebecca Pearson e Sterling K. Brown che interpreta Randall Pearson. Oltre alla già citata Chrissy Metz nelle vesti di Kate Pearson, abbiamo anche Justin Hartley come Kevin Pearson, Susan Kelechi Watson come Beth Pearson e Chris Sullivan interprete di Toby Damon. Infine, spazio anche a Ron Cephas Jones nel ruolo di William Hil, Jon Huertas come Miguel Rivas, Alexandra Breckenridge come Sophie e Griffin Dunn che presta il volto a Nicky Pearson. La sesta è l’ultima stagione di This is Us.