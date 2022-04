Noi è una serie italiana diretta da Luca Ribuoli. È il remake della fortunata serie statunitense This Is Us , creata da Dan Fogelman. Nonostante la versione italiana rispecchi fedelmente l'originale, per scelta o necessità alcuni aspetti sono stati cambiati. Vediamo quali.

Noi e This is us, le differenze

approfondimento

This is Us, il creatore parla di un possibile film dopo la serie

Se This is us è ambientata negli Stati Uniti, Noi racconta invece la storia dell'Italia e di una famiglia a partire dagli anni '70, concentrandosi in particolare su Torino, Roma e Milano. I due protagonisti non sono Jack e Rebecca Pearson ma Pietro e Rebecca Peirò. I tre figli sono, in entrambe le serie, due gemelli e un bambino adottato: Kate, Kevin e Randall lasciano il posto a Claudio, Caterina e Daniele nella serie italiana. Claudio, interpretato da Dario Aita, è diventato famoso grazie al ruolo del maestro Rocco. In This is us, invece, Kevin ha raggiunto la fama grazie alla sit-com The Manny (Il tato). Un'altra differenza riguarda lo sport: Jack e Rebecca sono grandi appassionati di football americano, tanto che la donna rimane incinta la sera del Super Bowl. Non essendo però il football americano uno sport molto diffuso in Italia, nella versione Rai i due protagonisti sono grandi amanti del calcio e la donna resta incinta nella serata finale dei Mondiali dell'82.