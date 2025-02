4/8 Disney Italia

Julianne Nicholson interpreta Samantha Redmond, detta Sinatra. È una potente miliardaria tecnologica con stretti legami col governo. Il suo coinvolgimento nella vicenda è tutto da scoprire. Attrice ed ex modella statunitense, Nicholson è nata nel 1971. Dopo gli inizi come modella a New York e Parigi, ha intrapreso la carriera di attrice, soprattutto in tv. È stata protagonista di The Others (2000), Ally McBeal (2001) e Conviction (2006). Ha avuto anche ruoli ricorrenti in Law & Order: Criminal Intent e in La tempesta del secolo (1999)



