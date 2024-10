Miss Fallaci, Miriam Leone giornalista nella serie tv su Oriana Fallaci

Lo show in otto episodi, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, racconta la vita professionale e privata della giornalista alla fine degli anni Cinquanta, quando era cronista per il settimanale L'Europeo

Leone, che già aveva interpretato Fallaci nel corto di Alessandra Gonella A cup of coffee con Marilyn, ha detto a proposito di Miss Fallaci: "Volutamente non c'è il nome nel titolo. Perché poi quella Miss Fallaci diventerà Oriana (...). È il racconto di una giovane ragazza che tra i 20 e i 30 anni scopre se stessa e cerca di affermarsi con la sua passione, il suo lavoro, che è quello di scrivere. Fa una ricerca ossessiva della sua materia ed è quello che è successo anche noi quando ci siamo avvicinati a questa storia".

La serie televisiva, presentata alla Festa del CInema di Roma , è l'opportunità per il pubblico di approfondire gli avvenimenti che portarono la giornalista e scrittrice a uscire dall'Italia per raccontare il patinato mondo hollywoodiano.

Miriam Leone si è calata nei panni di Oriana Fallaci per la miniserie di carattere biografico Miss Fallaci , un r acconto in otto episodi targato Paramount Television e Minerva Pictures in collaborazione con Red Strings, che approderà presto in tv in chiaro, su Rai 1 e non su Paramount+ come annunciato in precedenza.

La vita e le cronache di Fallaci negli anni '50

L'incontro di Miriam Leone con Oriana Fallaci risale al 2019, anno in cui ha interpretato per la prima volta la giornalista toscana nel cortometraggio A Cup of Coffee with Marilyn, lavoro firmato da Alessandra Gonnella, premiato nella sua categoria ai Nastri d'Argento.



Da quel progetto, e dagli spunti biografici tratti dagli scritti che Fallaci produsse nei tardi anni Cinquanta, I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, è nata la sceneggiatura firmata da un team di scrittori in cui figura la stessa Leone, che mira a raccontare lati inediti di una figura pubblica nota per la sua professione ma anche per essere stata una donna parecchio determinata. Nel trailer della miniserie, Leone/Fallaci rivive nella sua testa le parole di quando da bambina scelse di sottrarsi al destino di moglie e madre per affrontare il mondo a muso duro.

Furono le sue ambizioni a spingerla a farsi spazio in un mondo, il giornalismo, che nella metà del secolo scorso era un universo al maschile. Ci riuscì trovando la sua voce, scomoda e contro le regole per molti. Fallaci attraversò l'Oceano con l'obiettivo di intervistare la Monroe, finì per tuffarsi nel mondo di Hollywood cenando allo stesso tavolo coi miti del tempo, incluso Welles che scrisse la prefazione del libro che racchiudeva le sue cronache. Mentre la sua carriera diventava solida, però, Fallaci sperimentò pene d'amore che la segnarono a lungo. Nella miniserie c'è spazio per il racconto dell'amore della giornalista per il collega Alfredo Pieroni al quale scriveva lettere appassionate.