Endless Love, le anticipazioni sull'ultima puntata della serie tv

Il finale di stagione svelerà il destino di Nihan e Kemal, i protagonisti della storia interpretati da Neslihan Atagül e Burak Özçivit, attori diventati delle vere e proprie star in Turchia e amatissimi anche a livello internazionale.

Endless Love, che è andato in onda per la prima volta in Turchia tra il 2015 e il 2017 diviso in due stagioni e 74 episodi (in Italia, più di 300 puntate), è stato distribuito in oltre 110 paesi. Il titolo è stato il primo della sua categoria prodotto Turchia a vincere l'International Emmy Award nel 2017



