Paradise, Disney+ rinnova la serie tv per una seconda stagione

Introduzione

La piattaforma di streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rinnovato la serie televisiva Paradise per una seconda stagione.

Due settimane fa, il 20 febbraio 2025, Disney ha ufficializzato che ci sarà un secondo atto per la serie drammatica che ha letteralmente stregato spettatori e critici.

Si tratta di un ipnotizzante thriller politico che ha rapidamente conquistato tutti, pubblico e critica, creato da Dan Fogelman, già noto per This Is Us e Only Murders in the Building.

Paradise vede l’attore premio Emmy Sterling K. Brown nel ruolo di Xavier Collins, un agente dei Servizi Segreti coinvolto in una serie di eventi drammatici che scuotono una comunità apparentemente idilliaca. Con la prima stagione che si è conclusa con un finale mozzafiato, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nella nuova stagione.



Scopriamo di seguito tutto ciò che finora si sa della seconda stagione della serie tv Paradise.