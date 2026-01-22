Rachel McAdams ricorda Diane Keaton mentre riceve la stella sulla Walk of Fame. FOTO
L'attrice canadese che ha recitato nei film targati Marvel Studios e in pellicole popolarissime, da "Mean Girls" a "La neve nel cuore" e "Le pagine della nostra vita", ha svelato la stella col suo nome a Hollywood con una cerimonia alla quale erano presenti Sam Raimi e i compagni di cast del suo nuovo film, "Send Help" e anche Domhnall Gleeson, co-protagonista della commedia sentimentale "About Time - Questione di tempo"
A cura di Vittoria Romagnuolo