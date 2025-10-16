Un horror che di soprannaturale ha decisamente poco — anzi, di naturale ce n’è, e pure molto. È quanto emerge dal primo trailer del nuovo film di Sam Raimi, Send Help, in arrivo nelle sale il 30 gennaio 2026. Un film che, a giudicare dalle immagini del trailer, sembra avvicinarsi più al genere survival e che, per ambientazione e sviluppo degli eventi, ricorda almeno in apparenza il caposaldo della serialità televisiva Lost.

La trama

La sinossi presenta i protagonisti Rachel McAdams e Dylan O’Brien nei panni rispettivamente di un dirigente e di una sua collaboratrice, unici sopravvissuti a un incidente aereo durante un viaggio di lavoro. Naufraghi su un’isola deserta, i due dovranno collaborare ancora una volta per sopravvivere, superando i rancori del passato in una inquietante — e ironicamente oscura — battaglia di volontà e ingegno per riuscire a salvarsi.

Gli elementi horror, nel trailer, compaiono solo in poche sequenze, concentrate nella parte finale: la testa insanguinata di un animale che cade da una palma, un corpo che galleggia sull’acqua durante la notte, coltelli e unghie che si fanno artigli, il tutto accompagnato da una musica che amplifica la tensione e l’angoscia nello spettatore.

Il ritorno di Sam Raimi

Il film segna il ritorno alla regia di Sam Raimi, noto per la trilogia de La casa, quella originale di Spider-Man e per il recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La produzione è curata dallo stesso Raimi con Zainab Azizi per Raimi Productions e J.J. Hook come produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Mark Swift e Damian Shannon, mentre la colonna sonora è affidata a Danny Elfman, collaboratore abituale sia di Tim Burton che dello stesso Raimi.

Produzione e riprese

Nell’ottobre 2019, la Columbia Pictures annunciò che Sam Raimi avrebbe diretto un film horror senza titolo, scritto da Mark Swift e Damian Shannon. Il progetto sarebbe stato poi intitolato Send Help, con la 20th Century Studios collegata alla distribuzione. Nell’ottobre 2024, Rachel McAdams entrò in trattative per il ruolo da protagonista. A dicembre si unì al cast Chris Pang, mentre all’inizio del 2025 vennero confermati Dylan O’Brien e Dennis Haysbert, con la McAdams ufficialmente nel ruolo principale. Il primo ciack doveva scattare a gennaio 2025, ma le riprese presero il via a febbraio, tra Sydney, Los Angeles e la Thailandia, concludendosi il 17 aprile 2025.