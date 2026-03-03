LA DIAGNOSI, IL RITORNO SUL SET E L'ULTIMO GIORNO

Nota anche come morbo di Lou Gehrig, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia degenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose e che provoca la paralisi dei muscoli. Non esiste una cura, ma farmaci e terapie fisiche che possono rallentarne la progressione. Eric Dane aveva rivelato la diagnosi nell’aprile 2025. “Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo”, aveva dichiarato all’epoca alla rivista People. “Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana”, aveva aggiunto. “Vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy mia e della mia famiglia durante questo periodo”. Appena quattro giorni dopo l’annuncio della malattia, l’attore aveva iniziato le riprese della terza stagione della serie tv, dove interpretava il ruolo di Cal, il patriarca della famiglia Jacobs. Nel novembre 2025, invece, aveva interpretato in un episodio della serie tv Brilliant Minds un pompiere eroe dell’11 Settembre che lotta per dire alla moglie di aver ricevuto la diagnosi di SLA. Dane aveva dichiarato di essere “grato” per l’esperienza “catartica”. Nel dicembre 2025, durante un panel virtuale per il Giving Tuesday con i co-fondatori di I AM ALS e Synapicture, Brian Wallach e Sandra Abrevaya, aveva aggiunto: “Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno, non credo che nessuno mi biasimerebbe se salissi in camera mia, mi infilassi sotto le lenzuola e passassi le due settimane successiva a piangere”. Tuttavia, "sono rimasto piacevolmente sorpreso quando ho capito che non ero fatto così, perché ero sicuro che sarei stato io”. Anzi, l’attore aveva trovato “molto incoraggiante” la possibilità di mantenere uno “spirito positivo di fronte a qualcosa di così orribile”, anche perché “è fondamentale che io condivida il mio percorso con quante più persone possibile, perché non ho più la sensazione che la mia vita ruoti attorno a me”. Nel gennaio 2026, Dane aveva invece annullato, “a causa delle condizioni fisiche della SLA” e “non essendo in condizioni di salute sufficienti per partecipare”, l’attesa presenza al Gala Champions for Cures and Care dell’ALS Network, dove avrebbe ricevuto il riconoscimento come Advocate of the Year. "Siamo profondamente grati per il suo coraggio, la sua difesa e il suo continuo impegno nei confronti della comunità della SLA, e questa sera lo onoriamo pienamente con il nostro profondo rispetto e sostegno", aveva affermato l'organizzazione, che aveva aggiunto che il collega Aaron Lazar, anch’esso diagnosticato con la stessa malattia, avrebbe “accettato il premio per conto di [Dane]”. Poi, il 19 febbraio, Dane si è spento. “Con il cuore pesante, annunciamo la scomparsa di Eric Dane giovedì pomeriggio, dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA”, aveva dichiarato all'epoca la famiglia dell’attore. “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo. Durante il suo percorso con la SLA, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. Eric adorava i suoi fan ed è per sempre grato per le dimostrazioni di amore e sostegno che ha ricevuto. La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy mentre affronta questo momento difficile”.