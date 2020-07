Miley Cyrus e Keith Urban insieme in un concerto virtuale

Il 18 e 19 settembre è in programma un mega concerto virtuale per il decimo anniversario del leggendario iHeart Radio Music Festival. Tutte le performance saranno registrate dal vivo a Los Angeles e Nashville e saranno trasmesse in streaming e in radio sulle stazioni di iHeartMedia. La rete CW trasmetterà l’iHeartRadio Music Festival il 27 e 28 settembre. Un cast di stelle si alternerà sui due palchi allestiti per l’occasione. Hanno infatti dato conferma della loro partecipazione i BTS, i Coldplay, Usher, Migos, Thomas Rhett, Keith Urban e Miley Cyrus (FOTO).

La storia dell’iHeart Radio Music Festival

Il decimo anniversario presenterà anche speciali esibizioni a distanza e includerà momenti del backstage con artisti che condivideranno i loro pensieri su come la pandemia di COVID-19 ha influenzato la loro vita. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con la comunità degli artisti per creare un modo sicuro per tornare sul palco e esibirsi per milioni di fan alla radio e alla televisione", ha dichiarato John Sykes, Presidente di Entertainment Enterprises per iHeartMedia. “Il nostro impegno è di aiutare gli artisti a rimanere in contatto con i loro fan”. Il Festival di quest'anno renderà quindi omaggio alla speciale sintonia tra fan e artisti. Alcuni fortunati avranno infatti l'opportunità di presentare artisti e partecipare a incontri virtuali. Il primo iHeart Radio Music Festival si è tenuto nel 2011 a Las Vegas per celebrare il lancio ufficiale dell’app che permette di ascoltare musica in digitale, podcast e streaming radio. All’epoca sul palco si esibirono Lady Gaga, Jay-Z, Coldplay, Kenny Chesney, Black Eyed Peas, Steven Tyler, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Carrie Underwood, Jane's Addiction, Nicki Minaj, David Guetta, Rascal Flatts, Bruno Mars, Kelly Clarkson e spettacoli speciali di Usher, Sting e Jeff Beck.

Grande attesa per Miley Cyrus

John Skyes ha anche spiegato come verrà organizzata la due giorni di concerti: “Daremo a disposizione le due location, registreremo tutte le esibizioni, le metteremo insieme e le manderemo in onda in due giorni. Cinque artisti a notte, proprio come avremmo fatto al festival. Successivamente prenderemo i momenti migliori di quelle esibizioni, proprio come abbiamo fatto negli ultimi nove anni, e li inseriremo in uno speciale in due parti”. Tra gli artisti presenti c’è grande attesa per Miley Cyrus dopo le esibizioni delle ultime settimane. Durante il periodo di lockdown, l’artista ha regalato una cover di “Wish You Were Here” dei Pink Floyd durante una puntata del Saturday Night Live. Precedentemente si è esibita in altri grandi classici come “Comfortably Numb” dei Pink Floyd e “Black Dog” dei Led Zeppelin. Ha inoltre reinterpretato “Nothing Else Matters” dei Metallica e “Head Like a Hole” dei Nine Inch Nails, occupandosi anche della cover di “Roadhouse Blues”, realizzata in collaborazione con Robby Krieger dei Doors. A fine giugno invece al Concert Global ha scelto di interpretare “Help!” dei Beatles catturando l’attenzione e rubando la scena a tutti gli altri artisti che hanno partecipato all’evento.