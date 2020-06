L'evento, trasmesso in streaming in tutto il mondo, è servito a raccogliere fondi per aiutare a combattere il Covid-19 nell'ambito di un'iniziativa congiunta del gruppo di difesa Global Citizen e della Commissione europea

L'esibizione di Usher al "Global Goal United For Our Future" - ©Getty

Raccolti quasi 7 miliardi di dollari approfondimento #andràtuttobene, il diario dei bambini di Deakids e Deajunior In due ore il concerto ha raccolto donazioni per 6,9 miliardi di dollari da ogni parte del mondo. Presentato dall'attore Dwayne Johnson, l'evento ha visto la partecipazione anche di Usher, Jennifer Hudson, Christine and the Queens, Quavo, la cantante nigeriana Yemi Alade, Lin-Manuel Miranda e alcuni membri della produzione originale di Broadway di "Hamilton", Jimmy Fallon & The Roots, For Love Choir, J Balvin e il gruppo di danza giovanile nigeriana The Dreamcatchers, Chloe x Halle, J'Nai Bridges con Gustavo Dudamel e Los Angeles Philharmonic & YOLA (Youth Orchestra Los Angeles).