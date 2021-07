The Sympathizer, Robert Downey Jr. nella serie di Park Chan-Wook

Robert Downey Jr non rivestirà il ruolo del protagonista, ma avrà una parte secondaria. Per quanto riguarda l’attore principale, invece, non si conosce ancora la sua identità.

Lo show si ispira al romanzo omonimo scritto da Viet Thanh Nguyen e vincitore del Premio Pulitzer Fiction nel 2016. Il libro ha inizio a Saigon (l’attuale Ho Chi Minh), nel 1975, e racconta la storia di un uomo, il cui nome non viene mai svelato, simpatizzante dei comunisti che, poco tempo prima della fine della guerra fugge a Los Angeles, infiltrandosi in un gruppo di sudvietnamiti per poterli spiare.

Robert Downey Jr. continua a guardare al mondo delle serie TV dopo il definitivo addio a Iron Man e al MCU. Dalla produzione di Sweet Tooth a The Sympathiser, diretta dal regista sudcoreano Park Chan-Wook e prodotta da HBO, in collaborazione con A24.

The Sympathizer, il commento di Robert Downey Jr.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO

La superstar statunitense ha dichiarato che: “Per poter lavorare su di un’opera così importante, come il libro Premio Pulitzer di Nguyen, è necessario che venga strutturato un vero e proprio team altamente visionario.

Grazie alla regia di Park, credo che questa produzione potrà essere molto creativa e stimolante non solo per me, ma anche per Susan e per tutto il gruppo di lavoro. Per quanto mi riguarda, la grande possibilità che mi è stata data di interpretare un ruolo complesso come quello del mio personaggio sarà davvero stimolante.

HBO e A24 sono due partner incredibili a livello commerciale e due ‘genitori’ molto interessati. Ho raccolto al volo una bella sfida e sono convinto che daremo agli spettatori un prodotto eccezionale.”

Per il momento non sono stati forniti i dettagli sulle date di uscita né sul periodo in cui verrà distribuita. La serie sarà diretta in toto da Park Chan-Wook, regista sudcoreano già ideatore di pellicole moto note al grande pubblico, come Lady Vendetta e Oldboy.