L'abbaglio, film di Roberto Andò con Toni Servillo, Ficarra e Picone

Durante la lavorazione di La stranezza, Roberto Andò ha concepito l’idea per L’abbaglio. Questa nuova avventura cinematografica si addentra in un periodo storico di trasformazioni epocali, il Risorgimento, per esplorare il confine sottile tra sogno e realtà, tra ideali rivoluzionari e compromessi inevitabili.

“Ci sono delle storie che ti vengono incontro e mentre giravamo La stranezza mi è venuto in mente un retroscena della vicenda dei Mille che ho pensato si potesse incarnare solo attraverso questi attori”, ha spiegato il cineasta.

“Questa vicenda ha permesso a me e agli sceneggiatori di raccontare questo spazio e tempo di cambiamento che è il Risorgimento con i suoi ideali e le sue istanze, un momento in cui tutto poteva accadere nel meglio e nel peggio. Una danza in cui ci sono illusioni e disillusioni incarnate nel Colonnello Orsini, realmente esistito, e in due personaggi di pura invenzione Domenico e Rosario”.

Il suo nuovo lavoro prende forma attraverso personaggi che incarnano sia le speranze sia le disillusioni di un’epoca complessa. Tra queste figure, spiccano il Colonnello Orsini, figura storica, e due protagonisti immaginari, Domenico e Rosario, che aggiungono una dimensione ironica ed estremamente umana alla narrazione.