Amici 2024, quello che c'è da sapere: dagli allievi ai professori

Al via la ventiquattresima edizione di Amici . Domenica 29 settembre Maria De Filippi ha presentato la prima puntata del talent-show. Un'importante novità tra i professori.

Amici 2024, tutto quello che c’è da sapere

A pochi mesi dalla vittoria di Sarah, si sono riaccesi i riflettori sul talent-show. I primi sedici allievi hanno fatto il loro ingresso nella scuola che nel corso degli anni ha lanciato vari protagonisti del mondo della musica e non solo: da Emma ad Alessandra Amoroso passando per i The Kolors. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Amici 2024, chi conduce

La padrona di casa è ovviamente Maria De Filippi. La conduttrice accompagnerà il pubblico nel corso della fase pomeridiana e di quella serale fino all’elezione del vincitore.

Amici 2024, chi soni i professori

Nel corso della prima puntata Maria De Filippi ha presentato i professori che avranno il compito di seguire i ragazzi per tutti i prossimi mesi. Novità nel campo della danza con l’arrivo di Deborah Lettieri.

Questi i professori e le relative discipline:

Rudy Zerbi (canto)

Lorella Cuccarini (canto)

Anna Pettinelli (canto)

Alessandra Celentano (danza)

Deborah Lettieri (danza)

Emanuel Lo (danza)