Amici, la vincitrice Sarah ha pubblicato il video di Sexy Magica

Poche ore dopo la vittoria nella trasmissione, Sarah ha scritto: “Grazie a Maria, sei stata la mia guida e mi hai insegnato a credere in me stessa e nei miei sogni. Grazie a Lorella, sei la mia ispirazione e ti ringrazio per aver creduto in me dal primo giorno, grazie di essere stata al mio fianco e di avermi arricchita con le tue parole. Spero con tutto il cuore di poter rendere onore ai tuoi insegnamenti e al tuo sostegno”.

La cantante ha poi rivolto un ringraziamento al pubblico: “Un grazie speciale va a voi, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi”.