I Me Contro Te si sposano, la proposta su Youtube e il post

I “Me contro te” alias Luigi Calagna e Sofia Scalia (per i più piccoli Luì e Sofì), hanno deciso di pronunciare il loro fatidico sì. E lo hanno fatto sull'onda del romanticismo proprio come in una favola. Prima la sorpresa della proposta ufficiale da parte dello sposo, poi la risposta della emozionatissima sposa, il tutto ripreso dalle telecamere nel video postato su Youtube. I due celebri youtuber infatti hanno voluto condividere questa immensa gioia con i loro fan attraverso i social che ovviamente hanno fatto il boom di commenti entusiasti, congratulazioni e like. Dopo il post su Instagram in cui la coppia dava inidizi precisi..."È successo davvero ! 💍 cosa avrà risposto Sofì? Sì o no? Correte su YouTube per scoprirlo ❤️", il video ha svelato quanto già era nell'aria.