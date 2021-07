Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti: la proposta di matrimonio

Il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale ha chiesto all'ex Miss Italia di sposarlo con decine di rose rosse a comporre la scritta "Marry Me"

Dopo Federico Bernardeschi, Marco Verratti e Stefano Sensi, un altro calciatore della Nazionale italiana è pronto a fare il grande passo verso l’altare. Gaetano Castrovilli ha infatti fatto la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Rachele Risaliti, e lei ha detto sì. Il tutto si è svolto nella cornice di una cena romantica su una terrazza panoramica a Firenze. Le foto pubblicate su Instagram, mostrano il centrocampista della Fiorentina in ginocchio, con l’anello tra le mani e alle sue spalle la scritta “Marry Me” composta con le rose rosse. Quindi il bacio della coppia e la didascalia breve ma eloquente: “She said YES”.

Sul profilo della ex Miss Italia si può vedere anche il video con “Perfect” di Ed Sheeran come colonna sonora e i momenti più belli della proposta. Castrovilli ha coperto gli occhi della fidanzata con una mascherina per portarla sul terrazzo, prima di mostrarle il panorama con la cupola di Santa Maria del Fiore e la domanda composta coi fiori. “È tutto un sogno, infinitamente sì”, ha scritto lei su Instagram.