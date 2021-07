Kitty Spencer, nipote di Lady D, si è sposata a Roma in Dolce & Gabbana

La nipote di Diana ha scelto un matrimonio totalmente Made in Italy: ha optato per cinque abiti firmati dalla celebre Maison di moda italiana e ha scelto Roma come location delle nozze con Michael Lewis, tycoon miliardario sudafricano. Ecco le creazioni di Haute Couture, interamente confezionate a mano da una delle case fashion più famose della storia della moda. Tutte e cinque indossate divinamente dalla bellissima Kitty (che ha tanto del fascino della zia e ricorda molto anche lo charme di Grace Kelly)