4/11 ©Getty

Sono anche gli anni in cui Diana inizia a impegnarsi in opere di beneficenza e conquista l'opinione pubblica. Lo fa avvicinandosi, ad esempio, a pazienti affetti da determinate malattie e dimostrando che essere a contatto con loro non comporta alcun rischio. Un impegno, quello per i più deboli, che Lady D ha portato avanti per tutta la vita

Intervista a Diana, ex direttore Bbc si dimette dalla National Gallery