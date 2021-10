Greta Scarano e Sydney Sibilia si sposano? La loro love story

1/10 ©Getty

Pare che Greta Scarano e Sydney Sibilia siano prossimi al matrimonio. Secondo quanto riporta il settimanale “DiPiù”, la coppia starebbe per convolare a nozze, con tanto di pubblicazioni già registrate nel Comune di Roma. Ecco la coppia in una foto datata 2017, in occasione del photocall del film “Smetto Quando Voglio” di Sibilia (con Scarano tra i protagonisti) presso The Space Moderno a Roma.



GUARDA IL VIDEO: Speravo de morì prima: Greta Scarano parla della serie