Chiamami ancora amore, il cast della serie tv con Greta Scarano. FOTO

Greta Scarano. Greta è Anna Santi, una ragazza scaltra e ambiziosa. “Anna è molto distante da me – ha raccontato l'attrice in un'intervista - ha rinunciato a fare quello che voleva nella vita per laurearsi prima, per prendersi cura del figlio”.

Greta Scarano, le serie tv con l’attrice di ‘Speravo de morì prima’. FOTO