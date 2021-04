Luna Park: Netflix annuncia la serie TV di Fandango

Luna Park, le protagoniste

approfondimento

Nora (Simona Tabasco), è cresciuta in una famiglia di artisti girovaghi che l’ha abituata a viaggiare per il mondo. Rosa (Lia Grieco) è invece una ragazza della Roma bene. Simona Tabasco ha 27 anni, nata a Napoli. Ha iniziato a lavorare nel 2013 sul set della serie “Fuoriclasse 2”. Esordisce al cinema nel film “Perez.” di Edoardo De Angelis e con il personaggio di Tea ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento 2015. L'abbiamo vista anche ne “I bastardi di Pizzofalcone” e “I babysitter”. Lia Grieco è un’attrice romana di 27 anni, fidanzata da quattro anni con il cantautore romano Fulminacci, tra i Big dell’edizione 2021 di Sanremo. Ha avuto un ruolo in “Luna nera”, la serie tv sulla caccia alle streghe targata Netflix. Ha preso parte a diversi spettacoli teatrali come il Cyrano de Bergerac al Teatro Eliseo. "Prima di andare in scena mi guardo allo specchio e faccio una faccia particolarmente brutta e agguerrita” ha dichiarato Lia parlando di sé. “È un modo per darmi coraggio e mi aiuta a non prendermi troppo sul serio".