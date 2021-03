Speravo de morì prima: Guerritore e Colangeli, i genitori di Totti

In onda su Sky Atlantic dal 19 marzo, nella serie tv tratta dall'autobiografia del fuoriclasse romanista c'è spazio anche per i genitori del Capitano

Da venerdì 19 marzo su Sky Atlantic andrà in onda Speravo de morì prima , la serie tv tratta dall'autobiografia di Francesco Totti (scritta insieme a Paolo Condò) e incentrata in particolare sugli ultimi anni della carriera dell'ex capitano della Roma, vissuti in conflitto con l'allenatore Luciano Spalletti e nell'inquietudine di veder finire una carriera durata venticinque anni.

approfondimento

Nel ruolo di Enzo e Fiorella, i genitori di Totti, ci sono rispettivamente Giorgio Colangeli e Monica Guerritore, attori di lunghissimo corso tra cinema, teatro e televisione, che si completano a meraviglia. Enzo è discreto, silenzioso, ama chiudere le lunghe discussioni con una battuta tagliente in stile tipicamente romanesco; Fiorella è istintiva, aggressiva, esuberante, disposta a tutto per difendere il figlio. “Fiorella è una donna che racconta tutte le donne che hanno avuto l'istinto e l'intuito di vedere il grande talento in un bambino piccolo”, dice Monica Guerritore, “una specie di “lupa” che non lascia andare il figlio e fa di tutto perché lui possa diventare quello che è, esaltata da alcuni accorgimenti che il trucco degli occhi, sempre presente. “Ho accettato di fare questo ruolo perché l'idea di fare il padre di un mito era molto interessante”, osserva Giorgio Colangeli. “Di padri ne ho interpretati tanti e il modello ricorrente è quello del padre un po' assente, lontano. Amo questo tipo di personaggi discreti ma interiormente ricchi, e mi ha sorpreso la trasformazione di Monica – che ha un suo aplomb signorile, quasi aristocratico – in donna empatica, istintiva, che tende a straripare”.