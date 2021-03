'Speravo de morì prima': Pietro Castellitto VS Greta Scarano. VIDEO

'Speravo de morì prima', la serie tv sugli ultimi anni di carriera di Francesco Totti, debutterà su Sky e NOW il 19 marzo: ecco cosa ci hanno raccontato Pietro Castellitto e Greta Scarano, rispettivamente l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi Condividi:

Su Sky Atlantic venerdì 19 marzo alle 21.15 debutterà Speravo de morì prima, la serie tv che ripercorre l'ultimo anno e mezzo della carriera di uno dei miti dello sport italiano, Francesco Totti. Diretta da Luca Ribuoli, la serie vede Pietro Castellitto nei panni dell'ex capitano della Roma, al timone di un cast degno di nota in cui spiccano Greta Scarano, Gianmarco Tognazzi, Monica Guerritore e Giorgio Colangeli. Speravo de morì prima sarà ovviamente disponibile on demand e in streaming su NOW. Per prepararci al meglio ai primi due episodi, ecco la divertente intervista doppia Castellitto VS Scarano.

Speravo de morì prima, l'intervista doppia a Castellitto e Scarano approfondimento 'Speravo de morì prima': perché vedere la serie tv su Francesco Totti Come si può facilmente immaginare, il protagonista indiscusso della serie tv dedicata a Francesco Totti è ovviamente Pietro Castellitto (che è stato anche "interrogato" dal professor Er Pupone in persona), che per prepararsi a dovere a un ruolo così importante si è dovuto applicare parecchio, sia a livello fisico - mettendo su un bel po' di massa muscolare - sia a livello mentale - per capire al meglio come interpretare nella maniera giusta un'icona dello sport italiano. Anche Greta Scarano, che nella serie è Ilary Blasi, ha però avuto molto spazio, e non poteva essere altrimenti, considerato che i veri Totti e Blasi stanno insieme da una vita (sono sposati dal 2005). Anche lei ha dovuto capire in che modo approcciarsi a un personaggio così difficile: evitare il "pericolo macchietta" non è stato facile, dunque si è dovuto procedere con una sorta di reinterpretazione della vera Ilary Blasi che fosse fedele all'originale ma che non rischiasse di cadere nell'imitazione. Missione compiuta per entrambi, ça va sans dire!