'Speravo de morì prima', Totti interroga Pietro Castellitto. VIDEO

A interpretare l'ex capitano della Roma in 'Speravo de morì prima' troviamo Pietro Castellitto e sicuramente per lui sarà stata una sfida di non poco conto. Ma Totti che ne pensa? L'avrà promosso o l'avrà bocciato? Scopriamolo in questo divertente video

Speravo de morì prima, l'esame più difficile

approfondimento

'Speravo de morì prima', le foto della serie tv su Francesco Totti

A intepretare il mitico Er Pupone di Porta Metronia, ormai lè risaputo, è Pietro Castellitto, che per prepararsi a dovere a un ruolo così importante si è dovuto applicare parecchio, sia a livello fisico - mettendo su un bel po' di massa muscolare - sia a livello mentale - per capire al meglio come interpretare nella maniera giusta un personaggio così iconico dello sport italiano. Il risultato lo vedremo a breve, ma intanto godiamoci questo divertente video in cui è lo stesso Totti a "interrogarlo." Si parte con le domande più semplici - nome e cognome, data di nascita, primo gol in serie A - per poi passare a quelle più difficili - come si fa il 4 con la mano, come si fa un selfie con la curva, e ovviamente la telefonata a Ilary. Dopo l’incontro con Venditti, Mannoia, Cassano e Vieri, per Pietro Castellitto è dunque arrivato il momento del test finale, l'esame più difficile: promosso o bocciato?