'Speravo de morì prima', le foto della serie tv su Francesco Totti

1/22 Foto by Iacovelli-Zayed

Debutterà il 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW SPERAVO DE MORÌ PRIMA – LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI, una dramedy in sei episodi targata Sky Original e tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni i primi episodi della serie saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

Scopri tutto su 'Speravo de morì prima'