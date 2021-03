Speravo de morì prima, la conferenza stampa allo stadio Olimpico

approfondimento

Speravo de morì prima, 11 curiosità sulla serie tv su Totti

I primi due episodi di Speravo de morì prima andranno in onda su Sky Atlantic venerdì 19 marzo, in un momento positivo per il club giallorosso, che in campionato è in piena corsa per un piazzamento in zona Champions e in Europa League “vede” i quarti di finale dopo il 3-0 di giovedì scorso allo Shakhtar. Nel “mondo reale” il personaggio di Totti rimane al momento sullo sfondo della vita societaria, nonostante anche di recente abbia lanciato segnali d'apertura per un suo possibile rientro da dirigente, circa un anno dopo il cambio societario e di presidenza da James Pallotta a Dan Friedkin. Per quanto riguarda la serie, invece, c'è grande curiosità attorno all'interpretazione di Pietro Castellitto, che ha conosciuto personalmente Totti (che è anche uno dei suoi idoli personali, come per almeno quattro generazioni di romanisti) e si è tenuto lontano dalla tentazione della facile macchietta, ispirandosi alla voce e alla parlata ma senza scimmiottarlo: un intento condiviso anche dagli altri protagonisti della serie, da Greta Scarano (Ilary Blasi) a Gianmarco Tognazzi (Luciano Spalletti), da Monica Guerritore (Fiorella, la mamma di Francesco) a Giorgio Colangeli (il papà Enzo). Tutto con un tono fresco e leggero, sotto la direzione di Luca Ribuoli, per un prodotto che non piacerà solamente agli appassionati di calcio, in cui si riconosceranno tutti quelli che prima o poi hanno dovuto fare i conti con il tempo che passa, con la fine di una storia, con l'esigenza di cambiare vita. Alla conferenza stampa parteciperanno il regista e i componenti del cast, che racconterà la sfida professionale di interpretare personaggi e storie del tutto “contemporanee” (la serie è ambientata tra il 2015 e il 2017), sforzandosi di dare una propria versione di vicende e personaggi popolarissimi.