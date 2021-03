'Speravo de morì prima': perché vedere la serie tv su Francesco Totti

In onda su Sky Atlantic dal 19 marzo, divisa in sei episodi, è il primo esempio italiano di storia di fiction su un personaggio del mondo del calcio realmente esistente: un esperimento ambizioso, leggero ma anche malinconico, che va oltre lo steccato dei semplici appassionati Condividi:

Da venerdì 19 marzo Sky Atlantic trasmetterà Speravo de morì prima, la serie tv tratta dall'autobiografia di Francesco Totti (scritta insieme a Paolo Condò) e incentrata in particolare sugli ultimi anni della carriera dell'ex capitano della Roma, vissuti in conflitto con l'allenatore Luciano Spalletti e nell'inquietudine di veder finire una carriera durata venticinque anni. Sei episodi divisi su tre venerdì consecutivi, 19 marzo, 26 marzo e 2 aprile, dalle 21:15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW).

approfondimento 'Speravo de morì prima', Totti interroga Pietro Castellitto. VIDEO La serie trae spunto dal libro Un capitano, in particolare dai capitoli finali, in cui Totti racconta le sue ultime due controverse stagioni dal 2015 al 2017, combattute tra l'orgoglio di voler continuare a giocare, la freddezza della società e del nuovo allenatore Luciano Spalletti (subentrato al francese Rudi Garcia nel gennaio 2016), e la difficoltà ad accettare che si chiuda l'enorme capitolo della sua vita da calciatore. Una serie molto “dialogata”, in cui al centro della scena e della sceneggiatura di Stefano Bises e della sua squadra ci sono i rapporti umani e inter-personali; una serie che vuole parlare a un pubblico molto più folto della platea degli appassionati di calcio e rimane alla larga dalla macchietta proponendo non semplici imitazioni dei personaggi principali, ma versioni rielaborate. Merito dell'ottimo casting curato dal regista Luca Ribuoli (insieme a Francesco Vedovati e Barbara Giordani), che ha scelto attori conosciuti ma perfettamente “in parte”, a cominciare dal protagonista. Figlio d'arte, regista e sceneggiatore premiato all'ultimo Festival di Venezia (I Predatori), Pietro Castellitto è anche un grande romanista e durante la conferenza stampa di lunedì 15 marzo ha addirittura letto una piccola ode a Totti scritta nel 2002, in un diario di bambino. Ha potuto finalmente coronare il sogno di incontrare il proprio calciatore preferito cenando insieme a Totti e cercando di rubargli smorfie, espressioni, gesti e pensieri: la voce è molto simile così come il tono, distaccato ma anche malinconico, specialmente nell'approssimarsi alla Fine. Così come bravissima è stata Greta Scarano che, dopo aver fatto “capitolare” il commissario Montalbano, è stata chiamata alla sfida di interpretare il lato privato di un personaggio contemporaneo popolarissimo come Ilary Blasi.

approfondimento Speravo de morì prima: Gianmarco Tognazzi racconta Spalletti. IL VIDEO Il calcio è storicamente un argomento molto ostico per il cinema e la televisione italiana, che raramente è riuscita a produrre contenuti di qualità: tra le poche eccezioni c'è Ultimo Minuto, un film del 1987 di Pupi Avati con Ugo Tognazzi nei panni di un disilluso direttore sportivo di provincia. Trentaquattro anni dopo, è suo figlio Gianmarco a interpretare uno degli allenatori più controversi degli ultimi tempi: Luciano Spalletti, il tecnico che nella narrazione popolare ha spinto Totti verso il ritiro. Un rapporto complicato, reso ancora più contraddittorio dal fatto che proprio Spalletti ha un'importanza decisiva nella trasformazione tattica di Totti da trequartista in centravanti da 26 gol a campionato, un bottino che gli valse la Scarpa d'Oro nel 2007, e che proprio Spalletti era l'allenatore della Roma quando Totti aveva subito un grave infortunio che aveva messo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali 2006. Il rapporto tra Totti e Spalletti è il sale della serie e anche in questo caso Tognazzi dà spessore al disagio comunicativo del suo personaggio, “il cattivo” della situazione nonostante la Roma sia seconda in classifica con il record di punti della sua storia in serie A.

approfondimento Speravo de morì prima: Guerritore e Colangeli, i genitori di Totti Il cast dei personaggi principali è completato da Giorgio Colangeli e Monica Guerritore nel ruolo di Enzo e Fiorella, i genitori di Totti, che si completano a vicenda con due caratteri opposti: tanto riflessivo e laconico è il primo, comunque dotato della tipica tagliente ironia romana che si svela a sorpresa con una battuta, tanto vulcanica e passionale è la seconda, disposta a tutto pur di difendere suo figlio, che è anche figlio di “tre milioni di romani”: anche a telefonare sotto falso nome a una radio per insultare lo speaker che osa parlare male di Totti. Se Colangeli ha una lunga tradizione di figure paterne silenziose ma presenti, per una donna e un'attrice aristocratica come Monica Guerritore interpretare un personaggio sanguigno, dall'anima popolana come Fiorella Totti, è stata una prova non banale.