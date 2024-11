Robbie Williams, a dicembre esce colonna sonora del biopic Better Man

Il 27 dicembre uscirà in digitale l’ album Better Man di Robbie Williams , la colonna sonora dell’omonimo biopic sull’ex Take That che arriverà nei cinema il 1º gennaio 2025. Successivamente, il disco uscirà anche nella versione fisica già disponibile in pre-order, una modalità di acquisto che consentirà ai fan che lo ordineranno dallo store ufficiale fino alle ore 18 di martedì 12 novembre di accedere in anticipo al prossimo tour dell’artista in Regno Unito e in Europa.

ROBBIE WILLIAMS IN VERSIONE SCIMMIA

Diretto da Michael Gracey e basato sulla storia vera di Robbie Williams, il film segue l’artista (interpretato da una scimmia in CGI) dall’infanzia al successo nella boyband dei Take That, fino alla carriera solista. “Robbie diceva cose del tipo: “Sto ballando come una scimmia””, ha raccontato il regista. “Dopo un po’, ho pensato: “Non sarebbe fantastico rappresentare Robbie come una scimmia nel film?”. Perché è Robbie che sta raccontando questa storia, ed è così che vede sé stesso”. Il cantautore, uno dei più premiati nel mondo, ha già raccontato la sua storia nella docuserie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Robbie Williams, uscita nel 2023. L’artista è attivo non solo sul palco (a luglio si è esibito al BST Hyde Park di Londra come headliner di uno spettacolo sold out), ma anche nella beneficenza, dal momento che nel 2006 ha co-fondato Soccer Aid per l’UNICEF.