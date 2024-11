Michael Jackson, svelata la nuova data di uscita del biopic

Musica

Michaeal Jackson nasce a Gary in Indiana negli Stati Uniti il 29 agosto del 1958 da una famiglia afroamericana piuttosto povera. Ottavo di dieci figli, cresce accompagnato dalla musica e, in particolare, dai brani religiosi

Il padre di Michael, che lavora in un'acciaieria, sogna per i propri figli una carriera nel mondo della musica. Il suo desiderio si realizza con i "Jackson Five", la band di famiglia in cui, però, spicca su tutti il talento di Jacko, che allora ha soli cinque anni