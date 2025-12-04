Firenze Rocks 2026, annunciati gli headliner

Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure guideranno la lineup dell’edizione 2026 del festival in programma alla Visarno Arena di Firenze da venerdì 12 a domenica 14 giugno

Svelati i primi attesi nomi dell’edizione 2026 del Firenze Rocks , in programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno alla Visarno Arena. Lenny Kravitz , Robbie Williams e i The Cure guideranno la lineup di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno.

firenze rocks 2026, chi sono gli headliner

Un weekend all’insegna del rock e non solo. L’organizzazione del Firenze Rocks ha svelato i tre headliner della prossima edizione, in scena da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Lenny Kravitz (FOTO) sarà il protagonista della prima serata.

Con una carriera lunga quasi quattro decenni, il cantautore è tra i nomi più amati della scena musicale internazionale. Tra i suoi album troviamo Are You Gonna Go My Way, 5, Lenny e Strut. Per quanto riguarda i singoli, citiamo It Ain't Over 'til It's Over, Believe, Fly Away, American Woman, I’ll Be Waiting e The Chamber. Inoltre, Lenny Kravitz detiene il record del maggior numero di statuette vinte nella categoria Best Male Rock Vocal Performance ai Grammy Awards, ovvero ben quattro.