Firenze Rocks 2026, annunciati gli headliner: Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The CureMusica
Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure guideranno la lineup dell’edizione 2026 del festival in programma alla Visarno Arena di Firenze da venerdì 12 a domenica 14 giugno
Svelati i primi attesi nomi dell’edizione 2026 del Firenze Rocks, in programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno alla Visarno Arena. Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure guideranno la lineup di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno.
firenze rocks 2026, chi sono gli headliner
Un weekend all’insegna del rock e non solo. L’organizzazione del Firenze Rocks ha svelato i tre headliner della prossima edizione, in scena da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Lenny Kravitz (FOTO) sarà il protagonista della prima serata.
Con una carriera lunga quasi quattro decenni, il cantautore è tra i nomi più amati della scena musicale internazionale. Tra i suoi album troviamo Are You Gonna Go My Way, 5, Lenny e Strut. Per quanto riguarda i singoli, citiamo It Ain't Over 'til It's Over, Believe, Fly Away, American Woman, I’ll Be Waiting e The Chamber. Inoltre, Lenny Kravitz detiene il record del maggior numero di statuette vinte nella categoria Best Male Rock Vocal Performance ai Grammy Awards, ovvero ben quattro.
Robbie Williams intratterrà il pubblico sabato 13 giugno. Dall’affermazione con i Take That al successo da solista, Robbie Williamas è tra i massimi esponenti del brit pop a livello mondiale. Il cantautore ha vinto ben tredici statuette ai BRIT Awards divenendo l’artista più premiato nella storia della manifestazone. Al secondo posto Adele.
Infine, i The Cure, guidati dalla voce di Robert Smith, saliranno sul palco domenica 14 giugno. Tra i lavori della formazione ricordiamo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration e Wish. Nella stessa giornata saranno presenti anche i Mogwai, i The Twilight Sad e i Just Mustard. Attesa per i nomi degli altri artisti che si esibiranno al festival in scena alla Visarno Arena.
Come comunicato dalla pagina Instagram ufficiale della manifestazione musicale, la vendita generale dei biglietti partirà venerdì 5 dicembre, alle ore 13.00, sul sito del festival.
