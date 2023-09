I Foo Fighters in concerto suonano i Sex Pistols con Billy Idol. VIDEO

È diventato virale il video in cui i Foo Fighters in concerto suonano una delle canzoni iconiche dei Sex Pistols, Pretty Vacant, assieme a Billy Idol. Il mitico Idol ha riportato le lancette del tempo indietro al 1977 per cantare il leggendario inno dei Pistols assieme Dave Grohl e soci al Jazz Aspen Snowmass. In fondo a questo articolo potete (anzi, dovete!) guardare il video che immortala la performance ad alto contenuto di punk, rock, storia e grande intrattenimento. La performance è andata in scena domenica scorsa, la sera del 3 settembre, in occasione dell’ultima serata del festival del Labor Day ad Aspen, in Colorado. Un gran finale, con il botto insomma.

Questo non è la prima volta in cui Billy Idol viene invitato a esibirsi con i Foo Fighters. Nel 2018, dopo essere stato presentato da Dave Grohl come un mito vivente (le parole esatte di Grohl non sono state proprio queste, ma sono troppo volgari per riportarle… Leggereste soltanto una serie di asterischi), Idol si è unito alla band sul palco al festival Welcome To Rockville per cantare la voce principale in una cover di Gimme Some Truth di John Lennon. E non è nemmeno la prima volta che i Foo Fighters invitano celebri cantanti come ospiti durante i loro spettacoli dal vivo.

Rivolgendosi a Bublé per l'entusiasmante apparizione sul loro palco, Dave Grohl ha detto alla folla del festival: “Questo figo figlio di pu**ana - e non sto scherzando - è venuto oggi dall'Argentina per cantare questa canzone per voi ragazzi. Non esiste niente del genere che faccia capire come spingere uno scherzo troppo in là”, riferendosi proprio al loro scherzo del suonare brani di stelle della musica (spesso lontanissime dal genere che connota i Foo, proprio come Bublé) di cui Freese è stato il batterista.

Il mese scorso, durante il loro set da headliner il 12 agosto al festival Outside Lands a San Francisco, la band è stata brevemente affiancata dal cantante jazz-pop canadese Michael Bublé per una performance del suo singolo del 2009 Haven't Met You Yet. Questa collaborazione si lega a uno “scherzo” che i Foo Fighters amano proporre durante i propri show: la band suona canzoni di artisti che in passato hanno avuto sul palco il loro nuovo batterista, ossia Josh Freese, sostituto del compianto Taylor Hawkins.

Il suo primo album da solista è il disco eponimo Billy Idol, pubblicato nel 1982. L’album ha generato hit come White Wedding e Hot in the City. Negli anni '80 sono usciti album di successo che hanno consacrato Idol alla legge del nomen omen (idolo di nome e di fatto): album come Rebel Yell (1983) e Whiplash Smile (1986) gli hanno conferito fama eterna. Il singolo Rebel Yell (tratto dal disco omonimo) rimane uno dei suoi brani più celebri. Idol da sempre mescola il punk con la new wave e il rock. Anche il suo look particolare l’ha reso una leggenda: capelli biondo platino, vestiti in pelle e uno stile da ribelle hanno contribuito a renderlo un'icona del punk e del rock anni '80.

Oltre alle sette note, Billy Idol si è dedicato anche alla settima arte, recitando in alcuni film. Uno dei suoi ruoli più noti è stato in The Wedding Singer (1998), dove ha interpretato se stesso (inoltre ha eseguito la canzone White Wedding nella colonna sonora del film). Nonostante nel 1990 un grave incidente motociclistico abbia coinvolto Billy Idol, costringendolo a stoppare per un bel po’ la carriera musicale, una volta ripresosi ha continuato a dedicarsi alla musica, pubblicando nuovi album e andando in tour. Nel 2021 ha annunciato l'uscita del suo primo album in studio in quasi un decennio, intitolato The Roadside, che segnava il suo ritorno alla musica. E così è stato.

Foo Fighters, la band rock più amata del globo terraqueo

I Foo Fighters sono una delle band rock più famose e influenti degli ultimi decenni.

Si sono stati formati nel 1994, fondati da Dave Grohl, famoso per essere stato il batterista dei Nirvana. Dopo la morte del frontman dei Nirvana, il compianto Kurt Cobain morto suicida, Grohl decise di intraprendere una carriera da solista e registrò alcune canzoni da solo. Ma quelle registrazioni divennero poi il nucleo del primo album dei Foo Fighters. Il primo disco omonimo, Foo Fighters, è stato pubblicato nel 1995. Dave Grohl ha suonato tutti gli strumenti nell'album, tranne la chitarra in una traccia, dimostrando una versatilità musicale davvero unica nel suo genere.

Il primo disco ha riscosso un enorme successo, così come tutti gli altri: da The Colour and the Shape (1997) a There Is Nothing Left to Lose (1999), da One by One (2002) a In Your Honor (2005), da Echoes, Silence, Patience & Grace (2007) a Wasting Light (2011), da Sonic Highways (2014) a Concrete and Gold (2017), da Medicine at Midnight (2021) fino all’ultimo, il recente But Here We Are (2023), i Foo Fighters non ne hanno mai sbagliato uno, lasciatecelo dire. Questi album hanno generato hit come Everlong, My Hero, Learn to Fly, Best of You e The Pretender, giusto per citarne solo alcune.

Il sound rock alternativo con melodie ipnotizzanti, chitarre potenti e testi spesso emotivi, oltre al geniale trick che dai tempi di Gioacchino Rossini è stato codificato come modo per non dare scampo all’ascoltatore e farlo impazzire (ossia la mononota proposta in maniera martellante) ha fatto dei Foo (siccome non immobili) i Napoleoni del rock.